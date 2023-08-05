حبس لص الهواتف المحمولة في الزاوية الحمراء 4 أيام

أمرت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة بشوارع الزاوية الحمراء، ووجّهت النيابة له تهمة السرقة، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة، كما أمرت بعرض المتهم على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل لبيان تعاطيه المواد المخدرة أو من عدمه.

سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة

وكشفت التحقيقات أن المتهم له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم وقام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة وأنه وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

اعترافات المتهم

وخلال خضوعه أمام وكيل النيابة للتحقيق مع والاستماع لأقواله حول الوقائع الذي ارتكبها أقر بارتكابه واقعتي سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وضبط الهاتفين المستولي عليهما بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.