بدء توافد الجمهور على حفل إليسا وتامر عاشور في مهرجان العلمين

قالت فرح الخولي، مراسلة القاهرة الإخبارية من العلمين، إنه بدأ توافد ودخول الجماهير منذ ساعتين لحفل الفنانة اللبنانية إليسا، وتامر عاشور، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

تنوع كبير في الفاعليات

وأضافت خلال مداخلة عبر «سكايب»، لبرنامج «هنا العلمين»، مع الإعلامية نهى الكردي، والمذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن العلمين بالأمس كانت بمثابة مسرح مفتوح للجمهور، وقدمت الفرقة الثلاثية النوبة وأسوان عددًا من الفقرات المبهجة على الممشى السياحي.

وأشارت إلى أن المسرح الشعبي شهد تنوعًا في الفعاليات وكانت مفاجأة من الشركة المنظمة وشملت عروضًا للتنورة وعروضًا للباليه، موضحة أن ختام الفعاليات كان من خلال فرقة «باند» النفخية، وهم مجموعة من الشباب المصريين والأجانب يقومون بالنفخ بالآلات النحاسية.

وتابعت، أن الأسبوع الرابع من مهرجان العلمين، سيكون هناك حفل للموسيقار عمر خيرت، وغيره من نجوم الوطن العربي وبدأت الاستعدادات لعرض الأزياء للمصمم مايكل سينكو وستكون هناك أزياء مستوحاة من التراث المصري القديم.