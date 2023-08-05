حفل لـ إليسا وتامر عاشور في ختام العطلة الأسبوعية بمهرجان العلمين

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة، في ختام العطلة الأسبوعية.

حفل غنائي لإليسا مع تامر عاشور

وقالت فرح الخولي مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: «نشهد اليوم حفلا غنائيا للفنانة اللبنانية إليسا، مع الفنان تامر عاشور، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة»، متابعة: «ننتظر على مدار الأسابيع المقبلة عددا من الفعاليات الرياضية منها بطولة الجودو العربية، إلى جانب العروض الغنائية والاستعراضية».

السيرك القومي بمدينة العلمين

وأضافت: «السيرك القومي بمدينة العلمين قدم عروضا كثيرة ومتنوعة للأطفال والكبار، أمس، إذ كان هناك فقرات خفة اليد والظل، علاوة على الفقرات الثقافية لإرثاء الفن، فضلا عن العروض الفنية الشعبية مثل التنورة، إلى جانب عرض الباليه الذي قدمه مركز التنمية والمواهب، ومن ثم اختتم مسرح الشارع الفعاليات مع فرقة (النفيخة) وهي باند من الشباب المصري يقومون بالعزف على آلات النفخ ليخرج عنها الموسيقى».

وتابعت «الخولي»: «حفل الفنان محمد منير وحميد الشاعري لقي إقبالا كبير، أمس، إذ يستمتع به كل الأجيال سواء الثمانينيات أو التسعينيات».