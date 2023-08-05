عادل حمودة: «ثروة الأمم» أهم كتاب يناقش أسس النظريات الاقتصادية الحديثة

استعرض الإعلامي عادل حمودة، في برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، في حلقة خاصة، كتاب «ثروة الأمم»، الذي ألفه الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث، ويعتبر أساس علم الاقتصاد.

تعزيز النمو الاقتصادي

وأوضح «حمودة»، أن الكتاب نشر عام 1776، ويستكشف الكتاب مبادئ الرأسمالية، ويحدد أيضا أهمية الأسواق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي، بدون هذا الكتاب لن يستوعب أحد أسس النظريات الاقتصادية الحديثة، والكتاب مقسم إلى خمسة أجزاء تتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات الاقتصادية مثل: تعزيز المبادرة الفردية، دعم المنافسة الحرة، حرية التجارة بوصفها الوسيلة المثلى لتحقيق أكبر قدر من الثروة والسعادة.

مفتاح زيادة الإنتاجية

وأشار عادل حمودة، إلى أن أهم ما في الكتاب هو أن ثروة الأمم لا تتحدد بكمية الذهب أو الفضة التي تمتلكها، ثروة الأمم تحدد بـ إنتاجية وكفاءة اقتصادها، ويصر سميث على أن تقسيم العمل هو مفتاح زيادة الإنتاجية، وتقسيم العمل يسمح للعمال بالتخصص في مهام محددة ليصبحوا أكثر مهارة فيها، لافتا إلى أن «سميث» يتوقف عند دور الأسواق في تحديد السعر عند توازن العرض والطلب بالنسبة لكل سلعة على حدة، لكنه يرى أن الأسواق الحرة هي الوسيلة الأكثر فاعلية لتوفير السلع وخلق الثروة، مشيرا إلى أنه أكد أن الأسواق الحرة تسمح للأفراد بالسعي وراء مصالحهم الشخصية مع إفادة المجتمع، مختتما بقوله «قطعا جرت انتقادات للكتاب مع ظهور مدرسة الاقتصاد الموجه الذي تسيطر عليه الدولة».