عادل حمودة: «العقد الاجتماعي» أهم كتاب نظم علاقة الفرد بالدولة

استعرض الإعلامي عادل حمودة، مقدم برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، في حلقة خاصة، كتاب «العقد الاجتماعي» ضمن أهم 10 كتب سياسية يجب أن يقرأها السياسيون، مشيرا إلى أن الكتاب ألفه جان جاك روسو، وهو كاتب وأديب وفيلسوف وعالم نباتات فرنسي.

القانون والسياسة في حياة جان جاك روسو

وأوضح «حمودة» أن «جان جاك روسو» يعتبر من أهم كتاب عصر التنوير، وأثرت أعماله في التعليم والأدب والقانون والسياسة، وكتاب «العقد الاجتماعي» عمل كلاسيكي من أعمال الفلسفة السياسية، ونشر عام 1762، والكتاب مقسم إلى أربعة أجزاء، لافتا إلى أن الفصول الأربعة تدور حول العلاقة بين الفرد والدولة، وتدور أيضا حول طبيعة السلطة السياسية وشرعيتها، ويتناول الكتاب أهمية العقود الاجتماعية في خلق نظم تحكم بالعدل.

كتاب «العقد الاجتماعي»

وأشار الإعلامي عادل حمودة، إلى أن العقد الاجتماعي، هو أساس السلطة السياسية، والسبب أن الأفراد يتنازلون طواعية عن بعض حقوقهم وحرياتهم للدولة من أجل الصالح العام، والصالح العام يعني حمايتهم من الأذى، ويؤكد الكتاب على أهمية استمرار السيادة للشعب، أليس الشعب هو المصدر النهائي للسلطات؟

وتابع: «يرى روسو، أن البشر طيبون ولكن المجتمع يفسدهم، وهنا على الدولة تنمية الفضيلة بين المواطنين للتخفيف من حجم الشرور في المجتمع، مشيرا إلى أن كتاب العقد الاجتماعي عمل يحفز السياسيين على التفكير، واستندت إليه كثير من النظريات السياسية الحديثة التي تؤكد علي أهمية السيادة للشعب وأهمية الصالح العام وتحديد دور الدولة دون الجور على المواطن».