عادل حمودة: نصف دول العالم استندت لكتاب «البيان الشيوعي» حتى نهاية الحرب الباردة

استعرض الإعلامي عادل حمودة، مقدم برنامج «واجه الحقيقة»، على قناة القاهرة الإخبارية، في حلقة خاصة، كتاب «البيان الشيوعي» ضمن أهم 10 كتب سياسية يناقشها، مؤكدا أنه كتيب سياسي وضعه كارل ماركس وفريدريك إنجلز، وماركس فيلسوف ومفكر سياسي واقتصادي وعالم اجتماع.

ماركس ألف العديد من الكتب في الفكر والسياسة والفلسفة والاقتصاد

وأوضح «حمودة»، أن كارل ماركس، ألف العديد من الكتب في الفكر والسياسة والفلسفة والاقتصاد، وعُرف بتصوره المادي للتاريخ ونقده للرأسمالية، واشتهر بنشاطه الثوري في صفوف الحركة العمالية.

وأكد أن كارل ماركس، ولد يوم 5 مايو 1818 في شرق ألمانيا، وهو الابن الأوسط في أسرة ميسورة الحال تنتمي إلى الطبقة الوسطى، وتتكون من تسعة أبناء، أما إنجلز فهو رجل صناعة وعالم اجتماع وكاتب وفيلسوف، ونشر «البيان الشيوعي» أول مرة عام 1848، وهو بيان موجز وقوي للنظرية الماركسية.

الحرب العالمية الثانية

وأشار الإعلامي عادل حمودة، إلى أن البيان الشيوعي كان له تأثيرا كبيرا على الفكر السياسي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة كان نصف نظم العالم ترتكن إلى البيان الشيوعي، ويبدأ الكتاب بعبارة افتتاحية شهيرة: «إن تاريخ أي مجتمع حتى الآن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقي» وتحدد هذه العبارة النغمة الأساسية في الكتاب.