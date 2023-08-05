عادل حمودة: كتاب «المنافسة العبقرية» يستكشف أسلوب القيادة لأبراهام لنكولن

استعرض الإعلامي عادل حمودة مقدم برنامج واجه الحقيقة، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، في حلقة خاصة كتاب «فريق المنافسين ــ المنافسة العبقرية لإبراهام لينكولن» ضمن أهم 10 كتب سياسية يجب أن يقرأها السياسيون وإلا عليهم البحث عن مهنة أخري، وهو من تأليف الصحفية الأمريكية دوريس كيرنز دودوين.

انتخابات الحزب الجمهوري

وأوضح «حمودة» أنه كتاب ثاقب يستكشف أسلوب القيادة لأحد أكثر رؤساء أمريكا شهرة في التاريخ، ويركز الكتاب على موهبة لينكولن في جمع المنافسين في فريق واحد في انتخابات الحزب الجمهوري، كان بينهم ثلاثة من خصومه، وحولهم إلى فريق متماسك فعال، و ساعده على قيادة البلاد خلال الحرب الأهلية، لافتا إلى أن الكتاب يروي وصفا تفصيليا لحياة لينكولن السياسية والشخصية بالإضافة إلى حياة منافسيه.

الاختلافات السياسية

وأشار الإعلامي عادل حمودة إلى أن الكتاب يظهر كيف نحى لينكولن العداء الشخصي والاختلافات السياسية جانبا، وركز على تكوين فريق من أفراد متنوعين موهوبين طرحوا وجهات نظر مختلفة على الطاولة، من هنا تأتي أهمية الكتاب، دراسة بارعة لتعلم القيادة، وتحدد مواصفات القائد من سيرة لينكولن، ومنها التعاطف، التواضع، الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة، لافتا إلى أنه بشكل عام يعد كتاب "فريق المنافسين" كتابا رائعا سلسا جذابا، والأهم إنه يقدم نظرة قريبة لدائرة الرئيس ويكشف كيف يحول الصراع فيها إلى إنجاز، وفي الصراعات السياسية يعد ذلك مهمة مستحيلة.