موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن 2023.. إليك التفاصيل

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن 2023 من أجل معرفة الدرجات والكليات المتوقعة أن يتم التقديم فيها في ظل اقتراب موعد العام الدراسي 2023/ 2024 في المملكة الأردنية الهاشمية.

موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن 2023

وكشف وزير التربية والتعليم الأردني في بيان، عن أن موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن 2023 لن يكون قبل منتصف شهر أغسطس الجاري وسيتم معرفتها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ويعد الرابط متاحا للجميع ولكن لم يتم نشر النتائج عليه حتى الآن.

موعد ظهور نتائج توجيهي الاردن 2023 وطريقة معرفة النتيجة

وتشير التقارير الإعلامية في الأردن إلى أن موعد ظهور نتائج توجيهي الاردن 2023 سيوافق 18 أغسطس الجاري، مع نفي أي حديث عن وجود النتيجة قبل هذا الموعد لأن هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، وسيكون على الشخص الراغب في معرفة النتيجة الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم وإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به وكذلك تحديد نتيجة التوجيهي ثم الضغط على زر «بحث» ثم الانتظار لفترة حتى تظهر النتيجة.

موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن 2023

وبحسب وزارة التربية والتعليم الأردنية فإن موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن 2023 سيكون 18 أغسطس الجاري، وسيكون هذا بعد فترة من نهاية امتحانات نهاية العام التي كانت في 25 يوليو 2023، وبدأت في 4 يوليو 2023.