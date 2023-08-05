ناقد فني: حفلات مهرجان العلمين الجديدة مزيج يرضي كل الأذواق والأجيال

قال الناقد الفني، خالد محمود، إن حفلات مهرجان العلمين الجديدة مزيج متنوع يرضي جميع الأذواق وجميع الأجيال، حيث الاستمتاع بالطرب الجميل مع مدحت صالح وأيام التسعينات مع حميد الشاعري.

خالد محمود: حفلة إليسا ستعجب الجماهير

أضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أعتقد حفلة إليسا هتكون ممتازة ومليئة بالجماهير خاصة بسبب الأغنية الرومانسية التي نالت إعجاب الكثير وارتبطوا بها»، مشيرًا إلى أن الفكر المؤسس للمهرجان والاحتفالات أحدث ثقلا، حيث اكتشاف الجماهير المزيد من المفاجآت واختلاف الصيف عن باقي المناطق الساحلية.

خالد محمود: مهرجان العلمين الجديدة خطف الأنظار

تابع خاد محمود: «المهرجان والأنشطة القائمة به جعل مصر تضع أيديها على العديد من نقاط القوة والتجديد، لأنه بمرور كل يوم يتم إثبات أن مصر تستطيع إحداث الفرق وإقامة مهرجان عالمى منظم يجذب الجميع من كل أنحاء العالم وربطهم بالثقافات المختلفة.