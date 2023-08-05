ينطلق اليوم.. طريقة حجز تذاكر حفل إليسا وتامر عاشور في مهرجان العلمين

تستعد الفنانة إليسا، اليوم السبت الموافق 5 أغسطس، لإحياء حفل غنائي يجمعها بالفنان تامر عاشور، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الدورة الأولى.

ومن المتوقع أن تقدم الفنانة إليسا والنجم تامر عاشور، حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، يغنيان خلاله عدد كبير من أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أسعار تذاكر حفل إليسا

وللراغبين في حضور الحفل، نعرض فيما يلي أسعار تذاكر حفل إليسا وكيفية الحجز.

كيفية حجز تذاكر حفل إليسا

طرحت شركة تذكرتي، تذاكر الحفل ويمكن الحجز من خلال الضغط هنا.

وتختلف أسعار تذاكر حفل إليسا وفق كل فئة، حيث تبدأ من 300 جنيه وحتى 65 ألف جنيه.

وتبلغ الأولى Regular (GroupTicket) بمبلغ 300 جنيه.

وتصل سعر الفئة الثانية Regular بمبلغ 350 جنيها.

ويصل سعر تذاكر الفئة الثالثة Fan Pit (Group Ticket) إلى 600 جنيه

والفئة الرابعة 650 جنيها.

ويصل سعر تذاكر الفئة الخامسة في الحفل Right Haigh Tables & Left Haigh Tables إلى 20 ألف جنيه، تسمح بدخول 4 أفراد في الصالة.

والسادسة والأخيرة Right Lounges & Left Lounges تسمح بدخول 10 أفراد وسعرها يصل إلى 65 ألف جنيه.