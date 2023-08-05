انطلاق المهرجان الدولي لموسيقى الشباب في المغرب الخميس المقبل

تنطلق فعاليات النسخة الجديدة من المهرجان الدولي لموسيقى الشباب في العاصمة المغربية الرباط، مساء الخميس المقبل.

المهرجان الدولي لموسيقى الشباب

ويحتضن المهرجان في دورته العاشرة هذا العام ما يزيد عن 15 حفلا غنائيا متنوعا، بين الموسيقى الأفريقية والإلكترونية والارتكاز على موسيقى الهيب هوب والراب، بمشاركات دولية من المغرب وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا وكندا، بواقع خمسة عروض غنائية يوميا على مدار ثلاثة أيام متتالية.

ويشهد المهرجان تقديم عروض غنائية من مختلف المدن المغربية، منها مغنية الراب مينيرفا، وفرقة «ماد ان بلاد» ومغني الراب «لموتشو» الشهير بلقب «موبي ديك»، إضافة إلى عروض موسيقية للفنانين المغاربة من مختلف دول العالم، مثل عماد مايسترو من إسبانيا، وديدجي دجوتي من بلجيكا، ودامو من كندا، ومشاركات دولية من أوروبا.

ويعود المهرجان الدولي هذا العام بعد توقف دام ثلاث سنوات منذ نسخته التاسعة قبيل أزمة كورونا، ويعد أحد أبرز المهرجانات الموسيقية الداعمة للفرق الغنائية الجديدة في المغرب بتوفير مسارح جماهيرية لعرض مواهبهم وورش عمل موسيقية لتطويرها، بتنظيم هيب هوب فاميلي، ودعم من منظمة اليونسكو العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الثقافة المغربية.