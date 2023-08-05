عادل حمودة: كتاب «48 قانونا للسلطة» هدفه القوة والتأثير وتحقيق المكاسب

استعرض الإعلامي عادل حمودة، مقدم برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، في حلقة خاصة، كتاب «48 قانونا للسلطة»، مؤكدا أنه كتاب مثير للجدل، وألفه الكاتب الأمريكي روبرت جرين.

الكتاب يناقش قوانين السلطة

وأوضح حمودة، أن الكتاب مقسم إلى 48 فصلا، وكل فصل في الكتاب مخصص لقانون مختلف للسلطة، ويقدم الكتاب أمثلة تاريخية، تؤكد كل قانون من قوانين السلطة، وبالقطع هذه القوانين ليس بالضرورة أخلاقية، والعديد منها مصمم للتلاعب بالآخرين، وهو مصمم للسيطرة عليهم وتحقيق مكاسب سياسية وشخصية، لكن الكاتب يصر على أن فهم هذه القوانين ضروري لأي شخص يريد أن ينجح في السياسة أو أي مهنة أخرى، حيث القوة والتأثير مهمان.

قوانين حياتية تعرض لها الكتاب

وأشار الإعلامي عادل حمودة، إلى أنه من القوانين التي توقف عندها الكتاب: «لا تظهر تفوقك على وليك أو رئيسك، لا تثق كثيرا في أصدقائك، تعلم كيف تستفيد من أعدائك، لا تبين نواياك أو تعلن عنها، تحدث دوما بأقل مما يجب، الكثير يعتمد على السمعة فاحمها بحياتك، الفت الانتباه إليك بأي ثمن، دع الآخرين يقومون بالعمل نيابة عنك وسجل ذلك لحسابك، دع الآخرين يأتون إليك واستخدم طعما لذلك إذا لزم الأمر».