أحمد موسى يتذكر جرائم الإخوان من ميدان الشهيد هشام بركات: جماعة ضد الوطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب هو من يمتلك قرار منح أو سحب الشرعية، والشعب قال كلمته في ثورة 30 يونيو بإنهاء حكم التنظيم الإخواني الإرهابي.

الإخوان ضحوا بالأطفال

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، من ميدان هشام بركات، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن جماعة الإخوان الإرهابية، مازالت تخطط ضد الوطن، وضحت بالأطفال من أجل البقاء في السلطة، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية خدعت المواطنين، وتركتهم للموت من أجل البقاء في السلطة.

وتابع: «غالبية قيادات جماعة الإخوان الإرهابية خارج مصر، كما أن هناك الآلاف خرجوا من الممرات الآمنة وقت فض اعتصام رابعة المسلح، مؤكدًا أنه لم يتم القبض علي أي مواطن خرج من الممر الآمن باعتصام رابعة المسلح».

فض اعتصام رابعة العدوية

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك مئات من المسلحين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية كانوا داخل بؤرة رابعة، كما أن تقارير الطب الشرعي أكد أن الكثير من الضحايا قتلوا من مسافة قريبة، وصلت إلى 3 أمتار، ومن الخلف في ميدان رابعة المسلح.

وأكمل: «قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أرادت سيل الدماء من أجل البقاء في السلطة، كما أن الإرهابي صفوت حجازي اعترف أن الدم هدفهم وأنهم لن يتخلوا عن السلطة، وجماعة الإخوان الإرهابية هددت بعدم ترك السلطة إلا بتدمير الوطن».