أحمد موسى: انقطاع التيار الكهربائي ساعة واحدة يوميا

علق الإعلامي أحمد موسى، على مطالبة البعض معرفة مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، خلال الساعات القليلة الماضية، قائلا: «كل مواطن يدخل على موقع المحافظة التابع لها، لمعرفة توقيت قطع الكهرباء».

انقطاع الكهرباء ساعة واحدة

أضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجديد في ملف أزمة انقطاع التيار الكهربائي، أن انقطاع التيار سيكون لمدة ساعة واحدة، ومرة واحدة في اليوم، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات متواصلة بشأن أزمة الكهرباء، قائلا: «وارد انقطاع التيار ساعة أخرى ومرة أخرى، وارد، لكن حتى الآن الانقطاع سيكون مرة واحدة، ولمدة ساعة في اليوم».

وأوضح أن كل محافظة ستحدد موقف قطع الكهرباء، وفقا للمواعيد المختلفة، لافتا إلى أن هناك حالة من الحزن لدى المسؤولين لانقطاع التيار الكهربائي في الأيام الماضية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، اعتذر للمواطنين عن انقطاع التيار الكهربائي، قائلا: «محدش سعيد باللي بيحصل، الكل زعلان، علشان كده فيه ترتيبات تجرى حاليا، وألا يكون انقطاع التيار الكهربائي زيادة عن ساعة واحدة».

درجات الحرارة المرتفعة غير متوقعة

وشدد على أن أحدا لم يكن يتوقع أن تكون درجات الحرارة مرتفعة بهذا الشكل، متمنيا أن لا تأخذ هذه الأزمة وقتا طويلا، وأن تكون الأمور أفضل بخلاف الأيام الماضية، وأن يمر بسلام.