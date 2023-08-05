موفدة «إكسترا نيوز»: الجميع في العلمين الجديدة تابع حفل منير وحميد الشاعري

قالت نانسي نور، موفدة «إكسترا نيوز» بمدينة العلمين الجديدة، إن الجميع كان مستمتعا بحفل محمد منير وحميد الشاعري، أمس الجمعة، في عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى حضور العديد من السائحين الحفل.

نور: توافد السياح على مدينة العلمين الجديدة لحضور الفعاليات

وأضافت «نور»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه في بداية عطلة الأسبوع، يتوافد السائحون على مدينة العلمين لحضور الفعاليات، والعطلة هذا الأسبوع صادفت حفل محمد منير وحميد الشاعري.

حفل محمد منير

وتابعت موفدة «إكسترا نيوز» بمدينة العلمين، «أول عطلة نهاية الأسبوع تابع العالم حفل النجم محمد منير، الذي جمع بالكابو حميد الشاعري»، واصفةً مدينة العلمين الجديدة أمس بأنها ضجت بالحياة، وكانت مليئة بالنشاط والفرحة على كافة الوجوه التي تحمست لحضور حفل كان كامل العدد بينما الطرق جميعها توقفت لحضور الحفل».