برنامج «السفيرة عزيزة» يرصد دور المرأة في مشروعات مدينة العلمين الجديدة

رصدت كاميرا برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة «dmc»، دور المرأة في مشروعات مدينة العلمين الجديدة، إذ استضاف البرنامج عددا من العاملات في مدينة العلمين الجديدة من مهندسات وغيرهن.

استراتجية مدينة العلمين

واستضافت هند علي مراسلة برنامج «السفيرة عزيزة»، معاون رئيس جهاز العلمين، موضحة أن القيادة السياسية بدأت في وضع استراتجية برؤية محددة وهي ضرورة تطوير المكان، وأن إنشاء المدينة نواة لتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكمله.

ذا جيت تاور بمدينة العلمين

وتحدثت آية المناوي أحد المهندسات من أعلى أبراج العلمين وتحديدا من برج ذا جات تاور، قائلة: «إنهم في الدور الــ42 ويعتبر مدخل مدينة العلمين الجديدة وأن المشروع مقام على حوالي 275 ألف متر وأن البرج من الأبراج السكنية ويوجد به 800 شقة والشقق تبدأ من أول الاستوديو وحتى الـ4 غرف نوم والمساحات من 50 مترا وحتى 250 مترا والأبراج أعطت فرص عمل كبيرة وكسياحة سيكون مقصدا للسياح من كافة أنحاء العالم وخاصة أنه قريب من مطار العلمين».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.