عميدة «اللغة والإعلام بالأكاديمية» سابقا: طرح الترويج للسياحة على طاولة الحوار خطوة مهمة

قالت الناقدة الدكتورة عزة أحمد هيكل، عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية سابقاً، إنَّ الإعلام السياحى أحد أعمدة هرم السياحة وبحث سُبل تطويره أمر حتمى لهذه المرحلة.

وأكدت عزة هيكل، فى حوار لـ«الوطن»، أنَّ طرح الترويج للسياحة على طاولة الحوار الوطنى خطوة مهمة، والإعلام لم ولن ينتهى دوره، ويجب أن يكون هناك مناهج دراسية جديدة للتعامل مع المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، ونحتاج إلى خطة استراتيجية تربط كل الجهات المعنية بالترويج للسياحة فى مصر وعدم اقتصار الإعلانات على السياحة التاريخية فقط، والتركيز على العلاجية والترفيهية والفنية والدينية.. وإلى نص الحوار:

ما مفهوم الإعلام السياحى؟

الإعلام أحد أعمدة هرم السياحة وبحث سُبل تطويره أمر حتمي.. ويجب اتباع الأساليب الحديثة في تقديم الرسالة الإعلامية

- الإعلام السياحى إعلام ترويجى يستهدف الترويج للأماكن السياحية والمعالم الأثرية داخل الدولة من خلال أفلام وبرامج بمختلف منصات الإعلام لسرد شرح تفصيلى عن المنطقة السياحية المستهدَف الترويج لها وجذب أنظار السياح إليها.

وما أهمية الإعلام السياحى.. وما مقوماته؟

- الإعلام السياحى أحد أعمدة هرم السياحة فى أى دولة، نظراً لدوره المهم فى تسليط الأضواء على الأماكن السياحية والمعالم الأثرية، بما ينعكس على جذب أنظار السائحين وتشويقهم لزيارة هذه الأماكن، وهو ما يترتب عليه تدفّق العملة الأجنبية، إضافة إلى دوره فى الترويج للاستثمار من خلال تسليط الأضواء على المشروعات القومية والبنية التحتية للاقتصاد المصرى.

ومقومات الإعلام السياحى متعدّدة، تبدأ بالصحف والمجلات التى تتضمّن تعريفاً كاملاً بالمعالم والمناطق السياحية نهاية بصفحات التواصل الاجتماعى، التى تروج عن المعلم أو الحيز السياحى بشكل تفصيلى من خلال الصور والفيديوهات والمدونات على كل صورة، فضلاً عن الأفلام والمسلسلات، التى تُعرض على شاشات التليفزيون، والتى من شأنها أن تشرح الطابع البشرى عن الأشخاص، الذين يعيشون فى نطاق الحيز السياحى ونقل الصور الإيجابية عنهم.

ما أبرز أوجه القصور التى يعانى منها الإعلام السياحى فى مصر؟

- فى كل الأحوال، أُثمن مجهودات هيئة تنشيط السياحة والجهات المعنية فى مجهوداتهم المبذولة للترويج عن السياحة وجذب السياح، ولكن هناك قصوراً يعانى منه الإعلام السياحى فى مصر، أوله عدم وجود خطة استراتيجية شاملة تربط وتنظم كل الجهات المعنية، بالترويج للسياحة فى مصر واقتصار معظم الإعلانات السياحية على السياحة التاريخية فقط وعدم منح السياحة العلاجية والترفيهية والفنية والدينية أحقيتها فى الإعلان السياحى، خاصة أنَّ هناك الكثير من السياح يرغبون فى التعرّف عليها، فلا بد من تسليط الأضواء بشكل متوازٍ داخل الإعلام، وذلك ضماناً لتعريف السائح بكل أنواع السياحة الموجودة على أرض مصر.

كيف تستطيع مصر وضع خطة ناجحة للترويج للأماكن السياحية؟

- الترويج للسياحة فى مصر ووضع خطة لتقديم شرح تفصيلى عن الأماكن السياحية يتطلب تضافراً كاملاً من جميع الجهات المعنية، بمعنى أن تكون هناك مشروعات تخرج لطلاب كليات الإعلام وكليات السياحة للترويج للسياحة فى مصر، إضافة إلى وجود آلية ربط موحّدة تضم خبراء سياحة وإعلام ومتخصصين تعمل بشكل مستمر على الترويج للمعالم السياحية فى كل المواسم.

ما رأيك فى طرح فكرة الترويج للسياحة بطاولة الحوار الوطنى؟

- طرح فكرة الترويج للسياحة على طاولة الحوار الوطنى خطوة فى غاية الأهمية، نأمل فى الخروج منها بخطة سياحية شاملة للترويج لجميع أنواع السياحة فى مصر دون أى نقصان.

ما أولويات إعلام الجمهورية الجديدة؟

- أولويات إعلام الجمهورية الجديدة يجب أن ترتكز على القضايا التى من شأنها تعزيز الهوية المصرية فى نفوس النشء وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية، خاصة مع تطورات الإعلام الحديثة، التى أدخلت عليها بعض الثقافات الغربية التى تتنافى تماماً مع عاداتنا وتقاليدنا كمجتمع شرقى.

ويجب أن يتبع إعلام الجمهورية الجديدة الأساليب الحديثة فى تقديم الرسالة الإعلامية، بمعنى ألا يكون تسليط الأضواء على جانب واحد من جوانب المجتمع، بل يجب أن يتنوع بتناوله لكل القضايا، التى تهم المجتمع وتقديم طرق وحلول للتعامل مع المشكلات التى يواجهها المواطن فى حياته اليومية، إضافة إلى اتباع أسلوب المنهجية فى فكرة تقديم البرامج وتطوير مستمر للمحتوى المقدّم عبر الشاشات والابتعاد تماماً عن التقليد والتكرار للمحتوى المقدّم الذى يترتب عليه عزوف المشاهد وبحثه عن إعلام بديل، كما يجب أن تكون هناك شبكات للتواصل مع وسائل الإعلام الخارجى لمعرفة ما يدور حول العالم، إضافة إلى مراكز لتحليل كل الأحداث الخارجية وعرضها بصورة مبسّطة يسهل فهمها على المواطن البسيط.

منصات الإعلام

أؤكد أن الإعلام لم ولن ينتهى دوره حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لكونه أكبر أضلاع مثلث الحياة لشعوب الأرض، ولكن يجب أن تكون هناك مناهج دراسية جديدة للتعامل مع منصات الإعلام الحديث، تشمل الإعلام الرقمى والمواقع الإلكترونية وطرق التعامل مع المنصات الرقمية الحديثة.