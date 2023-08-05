التجهيزات الأخيرة لحفل إليسا وتامر عاشور في مهرجان العلمين

تستعد مدينة العلمين، لبدء حفل إليسا وتامر عاشور، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في دورته الأولى، الذي انطلقت فعاليات أسبوعه الثالث أمس أول الخميس، بتجهيزات أخيرة.

حفل إليسا في مهرجان العلمين

ويعد حفل إليسا في العلمين الأول بمسيرتها الفنية داخل مصر؛ إذ لم يسبق لها الغناء في المدينة الجديدة.

من المقرر أن تشدو اليسا في العلمين بعدد من أشهر أغنياتها، منها «بستناك، وأجمل إحساس، وسهرنا يا ليل، واللي كل اللي بيحبوني، وكرهني، وأحلى دنيا، وهنغني كمان وكمان».

انطلاق فعاليات مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين قد بدأت فعالياته في منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء.

وكان المهرجان قد انطلق أسبوعه الثالث أمس الأول الخميس، بإقامة حفل غنائي كبير، جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم، ثم تبعه حفل للفنان محمد منير وحميد الشاعري.