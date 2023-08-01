البحرين: اتفاق إعفاء متطلبات التأشيرة مع اليابان يدخل حيز التنفيذ

أعلنت وزارة خارجية البحرين دخول اتفاق الإعفاء المتبادل بين مملكة البحرين واليابان من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة حيز التنفيذ، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

تعزيز علاقات البحرين مع مختلف دول العالم

وقالت الخارجية البحرينية إن الاتفاق بين حكومة البحرين وحكومة اليابان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 أغسطس 2023.

وأكدت وزارة خارجية البحرين أن هذا الاتفاق يأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف دول العالم، كما يعكس الرغبة المتبادلة مع حكومات الدول الصديقة على استثمار مجالات التعاون المتاحة، ومن بينها تيسير حركة التنقل بما يلبي التطلعات المشتركة على كافة الأصعدة.