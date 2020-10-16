فيديو.. المقاول الهارب محمد علي يهذي: منسي إرهابي ولا يختلف عن عشماوي

مسلسل من الكذب والتلفيق، يواصل المقاول الهارب محمد علي، في عرضه على الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية، من خلال ترويج الشائعات والأخبار المضللة، دون أن تنسب لأي مصدر موثوق، وإطلاق الاتهامات دون دليل.

وجاءت آخر القضايا التي خاض في الحديث عنها، اليوم، قضية منسي وعشماوي، التي تناولها مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

وعلق المقاول الهارب محمد علي، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر سابق عن الاختلاف بين البطل الشهيد أحمد منسي، والإرهابي هشام عشماوي، قائلًا إنه لا يوجد فارق بين كل منهما.

وأضاف المقاول الهارب في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه وصف الشهيد أحمد منسي بالإرهابي، متجاهلا الدور الكبير الذي قام به في سبيل الحفاظ على الوطن.

العقيد الشهيد أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 بشمال سيناء، استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بطولات الشهيد أحمد منسى، تجسدت في مجموعة كبيرة من الصور التي سجلت خطواته وتحركاته وسط زملائه من الضباط والجنود على أرض سيناء لتطهيرها من التكفيريين.

وشهد الموسم الرمضاني الماضي، عرض مسلسل الاختيار الذي يتناول حياة الشهيد أحمد منسي، والذي جسد شخصيته الفنان أمير كراره، وشارك في العمل عدد من الفنانين من بينهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ضياء عبدالخالق، أحمد الرافعي، عابد عناني، إسلام حافظ، مها نصار وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم آسر ياسين، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، محمد إمام وغيرهم.