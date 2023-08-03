محمد كروم لـ«الشاهد»: قيادات الجماعة الإسلامية في السجون انقسمت بسبب المراجعات الفكرية

قال محمد كروم الباحث في الحركات الإسلامية، إنّ قيادات الجماعة الإسلامية في السجون انقسمت بسبب المراجعات الفكرية، مشيرًا إلى أنه كان أحد أعضائها، وكانت وجهة نظره هي حل الجماعة بعد هذا البيان، وأن تعمل تحت مظلة الأزهر الشريف وعلمائه.

الشبهات منهج الجماعة الإسلامية

وأضاف «كروم»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كل ما كان علماء الأزهر يقولونه رفضته الجماعة، ولكنها أصبحت تقول مثله بعد المراجعات، فقد كان لديها كتاب عن الشبهات والردود، وكانت ترد على ما تراه شبهات، ولكن بعد المراجعات أصبحت هذه الشبهات منهج الجماعة الإسلامية».

قيادات الجماعة الإسلامية في الخارج رفضوا مبادرة وقف العنف في بدايتها

وتابع الباحث في الحركات الإسلامية، بأنّ كل قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد في الخارج رفضوا مبادرة وقف العنف في بدايتها، وكان عمر عبد الرحمن في الولايات المتحدة وأنكرها أيضا في البداية، ثم قال إنه يترك الأمر لقيادات الجماعة الإسلامية في الداخل لأنهم الأقدر على تقييم موقفهم، ثم بعد ذلك أيد مبادرة وقف العنف، لافتًا أن الجماعة الإسلامية في مصر طلبت من الأجهزة الأمنية السماح بالتواصل مع قيادات الخارج بطريقة ما لتوصيل الصورة الصحيحة، وفي نهاية عام 1999 اقتنعت قيادات الخارج بمبادرة وقف العنف وأصدرت بيانات تأييد لها وبناءً عليها جرى تسليم المتهمين الذين نفذوا محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا.