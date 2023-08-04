حميد الشاعري يقدم أغنية «بالي رايق» لأول مرة في حفل العلمين

قدم الفنان حميد الشاعري، لأول مرة أغنية جديدة بعنوان «بالي رايق»، خلال حفله المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، المقام في مدينة العلمين الجديدة.

هلا رشدي تشارك حميد الشاعري الغناء

واستقبل حميد الشاعري خلال الحفل، الفنان والملحن هيثم نبيل، والفنانة هلا رشدي، وقدم رفقتها أغنية «يا عودة».

ومن المقرر أن يشدو حميد الشاعري خلال الحفل، بعدد من أهم وأشهر أغنياته التي تألق بها طيلة فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ومنها «جلجلي، وروح السمارة، وعيني، وحلال عليك، وغزالي».

حفل حميد الشاعري ضمن الأسبوع الثالث للمهرجان

يذكر أن مهرجان العلمين قد بدأت فعالياته منتصف شهر يوليو الماضي، وشارك به عدد كبير من المطربين ونجوم الغناء.

وانطلق الأسبوع الثالث من المهرجان، أمس الخميس، بإقامة حفل غنائي كبير جمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم.