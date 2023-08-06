نبيل نعيم: اعتصام رابعة كان مسلحا.. وفضه كان ضروريا

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن اعتصام رابعة، كان الهدف منه إعلان حكومة إخوانية موازية للحكومة الموجودة، وتعلن أن الشرعية معها.

الضوء الأخضر

وأضاف «نعيم»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتورمحمد الباز، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان كانت تنتظر الضوء الأخضر لذلك وتؤيدهم دول غربية ووقت مقاومتهم تدخل الدولة في عقوبات اقتصادية.

وتابع أنه خلال اعتصام رابعة، سأل صديق له كان أمين شرطة، وكان متواجدًا وقت فض الاعتصام، وقال له إن أحد الضباط كان يتحدث مع الإخوان ويخبرهم عن طريق آمن للخروج وأنه توجد سيارات ستنقلهم للمحافظات وفجأة خرجت رصاصة من قلب المظاهرة وقتلت الضابط.

المنشقين عن الإخوان

وأشار إلى أن أحد المنشقين عن الإخوان، قال في فيديو له إنه كان يوجد سلاح في رابعة تحت المنصة وأنه هو من أدخله أي أنه كان اعتصاما مسلحا وكان فضه أمرًا ضروريًا.