«مساء dmc»: بيع نحو 5 آلاف تذكرة من حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين

قالت سالي طرادة، مراسلة «مساء dmc»، إنَّ سهرة غنائية ضخمة مع إليسا وتامر عاشور سيتم تنظيمها في مهرجان العلمين مساء اليوم السبت، مؤكدة على قدرة العلمين الجديدة على إبهار الزوار في كل وقت، سواء في الصباح أو المساء، وفي كافة الأوقات بمختلف الأنشطة والفعاليات.

طرادة: فعاليات مختلفة ترضي أذواق الأسرة بمهرجان العلمين

وأضافت «طرادة»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة dmc، أنه في الأسبوع الرابع لمهرجان العلمين، المستمر في فعالياته المختلفة بشكل يومي يرضي مختلف أذواق الأسرة المصرية والزوار أيضا من دول الخليج العربي المتواجدين بكثرة، مشيرةً إلى «منطقة آرينا المقام فيها الفعالية الأبرز اليوم.. حفل كبار النجوم وحفل مميز إليسا وتامر عاشور».

وصول إليسا وتامر عاشور إلى «العلمين الجديدة» منذ الأمس

وتابعت مراسلة «مساء dmc»، كل من تامر عاشور وأليسا وصلوا إلى مدينة العلمين الجديدة منذ الأمس وأقاموا فيها تجهيزا لاستعدادات الحفل بالبروفات وزاروا المسرح لعمل بعض البروفات، لافتة إلى أنَّ الحفل سيبدأ بالفنان تامر عاشور وتليه الفنانة إليسا ملكة الإحساس.

حضور كبير بالحفل

وأشارت إلى أنه ضمن التجهيزات والاستعدادات بمنطقة أرينا، هناك تأمين كثيف للحفل، والتواجد الأمني بدأ منذ ساعات النهار الأولى اليوم سواء الشرطة أو الإطفاء أو الإسعاف عبر خطة منظمة للتدخل، مؤكدة أن الجو مناسب وتم بيع من 3 إلى 5 آلاف تذكرة حتى الآن، ما يعني أنَّ عدد الحضور سيكون كبيرا بالحفل ومساحة المسرح كافية لهذا العدد.