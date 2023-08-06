دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق بأوكرانيا بينها: «كييف، دنيبروبيتروفسك، جيتومير، خميلنيتسكي، فنيتسيا، تشيركاسي، كيروفوجراد»، وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الهجوم الأوكراني على ناقلة نفط روسية، مساء أمس الأول الجمعة، لن يمر دون رد، مضيفة في بيان، أن هجوم كييف لم يهدد بموت طاقم الناقلة فحسب، بل حمل تهديدًا بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق.

وكان مركز التنسيق البحري الروسي، أعلن في وقت سابق، تعرض ناقلة مدنية روسية لهجوم بزوارق مسيرة أوكرانية، بالقرب من مضيق كيرتش دون إصابات، مشيرا إلى تضررغرفة محرك الناقلة.

زاخاروفا: كييف استخدمت أساليب إرهابية جديدة في هجوم ناقلة النفط

وأشارت زاخاروفا، إلى أن «كييف» نفذت الهجوم باستخدام أساليب إرهابية جديدة، ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، الدول الغربية والمنظمات الدولية إلى إدانة الاعتداء، وفقا لما ذكره شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.