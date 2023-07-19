أحمد عمر هاشم لـ قناة الناس: الهجرة النبوية تدعو لوحدة الصف والتعاون

هنأ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، مشددا على ضرورة العمل بالعبر المستخلصة من هذه المناسبة العطرة.

دعوة الهجرة النبوية

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية، على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «أقول لكل المسلمين، حكاما ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، أمما وشعوبا، ندعوهم إلى أن يكونوا صفا واحدا وأن يستجيبوا إلى ما تدعوه إليه هذه المناسبة من وحدة الصف وجمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، وأقول لهم الهجرة لم تنته بعد، فالهجرة تكون بهجر كل ما نهى الله عنه، الهجرة من الرذائل إلى الفضائل، الهجرة إلى وحدة الصف والكلمة».

رأس السنة الهجرية

وتحتفل قناة الناس، برأس السنة الهجرية، اليوم الأربعاء، عبر «خريطة خاصة»، عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ، تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وتنتهى فى تمام الساعة الثانية عشرة مساء.