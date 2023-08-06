نبيل نعيم: الإخوان خدعوا طارق الزمر.. وشقيقه «عبود» كن أذكى منه

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن طارق الزمر كان يسكن بجواره لمدة 3 سنوات في الزنزانة.

وأضاف نبيل نعيم خلال لقاء ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن طارق الزمر «انضحك عليه» من الإخوان، مضيفا: «اتغر إن الإخوان هتتولى الحكم ولن تتركه ، لكن عبود الزمر كان أذكى منه وأنصح منه وقرأ اللعبة أفضل من طارق، إنما طارق وعبود الزمر على المستوى الشخصي مؤدبين، حيث إن سلوك الإنسان وليد فكره، معظمهم أخلاق كويسة، وهناك فرق بين الفكر والأخلاق».

برنامج الشاهد الموسم الثاني

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم الثاني من برنامج الشاهد، اعتباراً من أول أغسطس وعلى مدار 30 يوما، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.