نبيل نعيم: تنبأت بتوحش الجماعات الإسلامية بعد 2013 والدواعش عاشوا في ثراء

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إنه تنبأ بتوحش الجماعات الإسلامية وظهور موجة جديدة من الإرهاب بعد 2013 في كتابه «الإرهاب المقدس».

أغلى السيارات

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتورمحمد الباز، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه قابل مجموعة من الدواعش قبل ظهورهم بمصر في اسطنبول بتركيا وجلس معهم وتناقش معهم خلال استضافتهم له في فيلا تابعة لهم، مؤكدًا أنهم يعيشون في ثراء جدًا ويركبون أحدث وأغلى السيارات وتظهر عليهم علامات الترف.

وتابع أنه عند رؤيته لهذا الثراء الفاحش علم أن خلفهم تمويل قوي، وسألهم عن مصدر أموالهم قالوا إنهم تجار، مشيرًا إلى أنه شعر أنهم مدعومين وينتظرون التدريبات على الأسلحة وينزلون في مجموعات.

تنظيم القاعدة

وأكد أنه كان معروفًا بالنسبة لهم أنه كان ضمن تنظيم القاعدة وكان مسؤولًا عن التدريبات في أفغانستان، موضحًا أنه لم يتوقع أن تكون داعش بهذه القوة والتوحش.

وعن رأيه في حازم أبو إسماعيل قال إنه فقعة صابون، والإخوان نفخوه حتى يلهوا به الحكومة مؤكدًا أن لديه نزعة تكفيرية لأنه إخواني.