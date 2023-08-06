للمرة الثانية.. دوي صافرات الإنذر للتحذير من غارات جوية في كييف

دوت صافرات الإنذر للتحذير من غارات جوية للمرة الثانية في منطقة كييف، وفي مناطق: «خاركيف، بولتافا، دنيبروبتروفسك، أوديسا، تشرنيهيف، شيركاسي، ميكولاييف، سومي» وفي الأجزاء الواقعة تحت سيطرة «كييف» في مقاطعتي «خيرسون، زابوريجيا»، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جهته، أعلن سيرجي جمالي، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خميلنيتسكي «غرب أوكرنيا»، عبر «تليجرم»، وقوع انفجارات في المنطقة، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

«كييف»: التناقضات بين أوكرانيا وبولندا لن تؤدي إلى أي انقطاع

وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أقرب شريك وأقرب صديق لـ«كييف» اليوم هو بولندا، مضيفا إن الأمر، سيستمر من حيث المبدأ حتى نهاية الأزمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بودولياك أن التناقضات التي نشأت بين البلدين لن تؤدي إلى أي انقطاع، مشيرا إلى أن بعد الأزمة، المنافسة ستبدأ بين الدول على أسواق معينة والأسواق الاستهلاكية وستدافع بلاده بشدة عن مصالحها.