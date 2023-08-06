«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم: ذروة الموجة الحارة واحتمالية تساقط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن اليوم هو ذروة الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء؛ حيث أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية وتصل المحسوسة إلى 42 درجة لتعاود درجات الحرارة الانخفاض من غدا الاثنين.

حالة الطقس في مصر

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم حارة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وبحسب البيان الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار

وتشهد مناطق أقصى جنوب البلاد، على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد، فرص لسقوط أمطار رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، وذلك على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من أقصى جنوب البلاد، على حلايب شلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد، على فترات متقطعة.