إيرادات فيلم «مرعي البريمو» لمحمد هنيدي تتجاوز 5.5 مليون جنيه في 4 أيام

يواصل الفنان محمد هنيدي، تصدر شباك الإيرادات بفيلمه «مرعي البريمو» الذي يحمل توقيع المخرج سعيد حامد، لليوم الرابع على التوالي، إذ حقق الفيلم أمس، إيرادات مليون و91 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم «مرعي البريمو» في اليوم الرابع بالسينمات، ليصل إلى 5 ملايين و532 ألف جنيه، إذ حقق في أول يوم عرض مليونا و373 ألف جنيه، وفي اليوم الثاني مليونا و303 آلاف جنيه، وفي الثالث مليونا و765 ألف جنيه.

قصة فيلم «مرعي البريمو»

تدور أحداث فيلم «مرعي البريمو» في إطار كوميدي حول «مرعي» الذي يعمل في تجارة البطيخ، لكنه يتعرض لعديد من المفاجآت والمفارقات الكوميدية.

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أمام محمد هنيدي، من بينهم غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان وأحمد بدير، إضافة إلى الفنان لطفي لبيب، وهو فكرة محمد هنيدي وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.