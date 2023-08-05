1.7 مليون جنيه إيرادات فيلم «مرعي البريمو» في يوم واحد.. صدارة القائمة

حقق فيلم مرعي البريمو، بطولة محمد هنيدي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، بلغت مليونا و765 ألفا و519 جنيها، ليتصدر قائمة الإيرادات اليومية للأفلام السبعة المعروضة بالسينما، وهي ع الزيرو، بيت الروبي، البعبع، مستر إكس، تاج، مطرح مطروح، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفرواي.

إيرادات فيلم مرعي البريمو

وتصل حصيلة إيرادات فيلم مرعي البريمو، على مدار ثلاثة أيام عرض لأكثر من 4 ملايين جنيه، إذ حقق في شباك تذاكر السينما أول أمس الخميس، مليونا و373 ألفا و534 جنيها، وحقق يوم الأربعاء مليونا و303 آلاف و518 جنيها.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري ونانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

قصة فيلم مرعي البريمو

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي، من خلال مرعي تاجر البطيخ، الذي تجبره الظروف على السفر بحثًا عن بطيخة ما بها أشياء ثمينة بعد اختفائها بكشل غامض.