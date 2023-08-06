إصابة 3 سيدات وعامل في انقلاب «ميكروباص» بكرداسة

أصيبت 3 سيدات وعامل في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان بمنطقة كرداسة، وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء احمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان، وانتقل المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

انفجار الإطار الأمامي للسيارة

وبالانتقال والفحص تبين أنَّه أثناء سير سيارة ميكروباص رحلات يقوده سائق، 40 سنة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها وإصابة 3 سيدات وعامل بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلاقى العلاج.

وتمّ رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.