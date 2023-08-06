تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية الألسن الأولية لطلاب الثانوية العامة

يهتم طلاب الثانوية العامة بمعرفة كل ما يتعلّق بتنسيق الجامعات 2023، وتحديدًا مؤشرات تنسيق كلية الألسن الأولية؛ للراغبين في الالتحاق بالكلية لتدوينها ضمن رغبات التنسيق.

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كلية الألسن الأولية

وبحسب التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، فمن الممكن أن تكون توقعات مؤشرات تنسيق كلية الألسن 2023 الأولية هي 82.43%.

تنسيق الجامعات 2023 للكليات الأدبية

وحدد التحليل الإحصائي للمجمع التكراري المؤشرات الأولية لتنسيق كليات أدبي 2023 كالتالي:

- مؤشرات تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بنسبة 86.34% درجة.

- مؤشرات كلية آثار 78.78% درجة.

- مؤشرات كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 78.78% درجة.

- مؤشرات كلية الإعلام 78.29% درجة.

- مؤشرات كلية تربية 74.87% درجة.

- مؤشرات كلية آداب 73.90% درجة.

- مؤشرات كلية تجارة 69.51% درجة.

- مؤشرات كلية سياحة وفنادق 69.50% درجة.

- مؤشرات كلية حقوق 65.1% درجة.

قائمة كليات أدبي

وتختلف كليات الشعبة الأدبية وتتنوع وفق العديد من المجالات، وجاءت الكليات كالتالي:

- كلية اقتصاد وعلوم سياسية.

- كلية ألسن.

- كلية آثار.

- كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.

- كلية إعلام.

- كلية تربية.

- كلية آداب.

- كلية تجارة.

- كلية سياحة وفنادق.

- كلية حقوق.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى

ووفق وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، فإنّ موعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، ينتهي يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري.