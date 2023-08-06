الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأحد: الحرارة تصل لـ43 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يمثل ذروة ارتفاع الحرارة، والتي تصل لـ39 درجة مئوية، وبسبب نسب الرطوبة بالجو تكون درجات الحرارة المحسوسة نحو 43 درجة مئوية، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، وهذا الارتفاع يشمل أغلب المحافظات الشمالية من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد.

طقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

الأجواء مائلة للحرارة رطبة بمعظم أنحاء الجمهورية

وأوضحت «غانم»، أن فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة، ولكن ذروة ارتفاع الرطوبة تكون فترات الليل، وبالتالي تظل الأجواء مائلة للحرارة رطبة بمعظم أنحاء الجمهورية.