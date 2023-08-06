تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 6-8-2023.. بكم عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 6-8-2023 في بداية التعاملات، بقيمة 10 جنيهات للجرام 21، ويعتير اليوم الأحد هو أول أيام عمل الأسبوع، حيث سجل سعر جرام 21 اليوم الأحد 2155 جنيه مقابل 2165 جنيه فى تعاملات أمس السبت.

سعر جرام الذھب عیار 24

وبلغ سعر جرام الذھب عیار 24 نحو 2463 جنيها للشراء، و2456 جنيها للبيع، ويعتبر الذي عيار 24 هو الأكثر مبيعا واستخدما في السبائك الذهبية.

سعر جرام الذھب عیار 21

فى المقابل سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 10 جنيهات، وسجل سعر الذهب نحو 2155 جنيها اليوم، مقابل 2165 جنيها في تعاملات أمس.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر البيع 1843 جنيها.

سعر الجنیه الذھب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 17 ألفا و240 جنيها للشراء وهو نفس سعر البيع.

أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية حسب الجرام والمشغولة، حيث تزيد المصنعية في المشغولات الذهبية عن السبائك والجنيهات.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وتختلف أسعار الذهب اليوم في المحلات من محل لآخر حسب المصنعية الموجودة في الذهب.