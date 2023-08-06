إصابة 3 أشخاص في مشاجرة ببني سويف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بكدمات، إثر نشوب مشاجرة مع آخرين بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بنشوب مشاجرة بين أشخاص مقيمين بقرية بهبشين بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 3 من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجرى تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في المشاجرة

وتبين أن المصابين هم «كردي ح ع»، 57 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس 7 سم وجروح وسحجات متفرقة، و«سمية ر ح»، 55 عامًا، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس 9 سم جروح وسحجات متفرقة، و«جمال ك ح»، 32 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس 6 سم.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط طرفي المشاجرة.