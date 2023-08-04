تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على المؤشرات الأولية للكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق تنسيق الجامعات 2023، إذ يبدأ تنسيق المرحلة الأولى 2023، غدًا السبت ويستمر لمدة 5 أيام، حيث تنتهي المرحلة يوم الأربعاء 9 أغسطس، بحد أدنى 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم، والحد الأدنى للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية.

تنسيق الجامعات.. مؤشرات تنسيق كلية الطب 2023 الأولية

كشف التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، لنتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، أنّ مؤشرات تنسيق كلية الطب 2023 الأولية وليست المؤشر النهائي، بلغت 90.7% للطب البشرى، و90.4% لطب الأسنان، و89.6% للعلاج الطبيعي، و88.8% للصيدلة، حيث يبدأ تنسيق الجامعات 2023، غدا السبت، بانطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2023، إذ سيُقبل نحو 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة بالمرحلة.

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2023 الأولية

وطبقا للتحليل الإحصائي للمجمع التكراري، الخاص بنتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، فأنه من الممكن أن تكون توقعات مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2023 الأولية، خلال تنسيق الجامعات 2023، والمنتظر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى 2023، غدا، على النحو التالي:

- هندسة البترول 94.1%.

- هندسة الطاقة 83.65%.

- هندسة 83.9%.

- حاسبات ومعلومات 83.41%.

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية 2023 الأولية

وأكد التحليل الإحصائي للمجمع التكراري، أنه من الممكن أن تكون توقعات مؤشرات تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية 2023 الأولية، خلال تنسيق الجامعات 2023، والمنتظر أن يبدأ تنسيق المرحلة الأولى غدا السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، كالتالي:

- اقتصاد وعلوم سياسية 86.34%.

- ألسن 82.43%.

- آثار 78.78%.

- تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 78.78%.

- إعلام 78.29%.

- تربية 74.87%.

- آداب 73.90%.

- تجارة 69.51%.

- سياحة وفنادق 69.50%.

- حقوق 65.1%.