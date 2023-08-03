مصاريف الجامعات الأهلية الحكومية 2023-2024.. تبدأ من 31 ألف جنيه
كتب:
ماهر هنداوي
08:44 م | الخميس 03 أغسطس 2023
جامعة المنصورة الأهلية
إقبال كبير من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، على الجامعات الأهلية، خاصة بعد أن نوهت وزارة التعليم العالي عن تثبيت مصاريف الجامعات الأهلية الحكومية 2023-2024.
مصاريف الجامعات الأهلية الحكومية 2023-2024
تستعرض «الوطن» مصاريف الجامعات الأهلية الحكومية 2023-2024، خدمة لقرائها من طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام، وأولياء أمورهم.
ووفقا لتصريحات مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء بعض الجامعات، فإن مصاريف الجامعات الأهلية 2023 - 2024، لن تختلف عن مصاريف العام الجامعي الماضي، وجاءت على النحو التالي:
مصاريف الجامعات الأهلية الحكومية 2023 - 2024.. جامعة المنصورة
- كلية الطب: 105 آلاف جنيه.
- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.
- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.
- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.
- كلية السياحة: 40 ألف جنيه.
- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.
- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.
- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.
- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.
- كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.
وكشف الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، عن مصاريف العام الدراسي الجديد 2023 -2024 بمختلف الكليات للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات وفقا للحدود الدنيا والضوابط التي أقرها «الأعلى للجامعات».
مصاريف جامعة الجلالة 2023
- كلية الطب: 120 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان: 107 آلاف جنيه.
- كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.
- العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.
- هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.
- علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.
- الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.
- الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه.
- العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.
- العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.
- العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.
- التمريض: 31 ألف جنيه.