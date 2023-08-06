أستاذ اقتصاد: الدولة حولت العشوائيات إلى مجتمع حضاري عمراني

قال الدكتور أسامة السعيد، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، إنّ الدولة استهدفت بناء المدن السكنية الجديدة للخروج من الوادي الضيق ومجابهة الزيادة السكانية، ووضعت مهمة تطوير العشوائيات أولوية قصوى، وتحولت المدن الجديدة من وسيلة لحل مشكلة العشوائيات إلى مجتمع حضاري عمراني ينقل الثقافات الجديدة للمواطنين بممارسة السلوكيات السوية في تربية الأبناء، وتنشئتهم في بيئة صحية يتوفر فيها الخدمات الحياتية.

تنويع مناطق الجذب وإعادة توزيع السكان

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «Ten»، أنّ محافظة القاهرة كانت نقطة جاذبة للسكان لتوافر كل المقومات الحياتية بها، إضافة إلى تواجد المصالح الحكومية التي بحتاحها المواطن بشكل يومي، مشيرًا إلى أنّ الدولة سعت لتنويع مناطق الجذب وإعادة توزيع السكان؛ لتقليل الضغط على بعض المناطق، وإيجاد فرص عمل جديدة في المدن الحديثة، وعلى رأس تلك المشروعات جاءت، العاصمة الإدارية الجديدة والتي خُطّطت بطريقة صحيحة؛ لتلافي المشكلات التي كنا نُعاني منها على مدار عقود من زيادة السكان، وأصبحت في فترة بسيطة نقلة ورؤية جديدة وحلمًا كان صعب المنال، لكن بالإرادة استطعنا تحقيق الحلم.

توسيع مسيرة العمران

وتابع بأنّ الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الماضية، على توسيع مسيرة العمران كجزءٍ من خطة شاملة لزيادة مساحة المعمورة بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية.