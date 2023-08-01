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«الإسكان»: بدء مهلة توفيق أوضاع الأندية في المدن الجديدة لاستخراج التراخيص

كتب:

أيمن حمزة
10:30 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
تنفيذ مشروعات المرافق بالمدن الجديدة

تنفيذ مشروعات المرافق بالمدن الجديدة

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، عن منح الأندية الرياضية والاجتماعية مهلة عام للانتهاء من استخراج التراخيص، وتنفيذ جميع المنشآت على قطع الأراضي المخصصة بها في المدن الجديدة، من تاريخ الإعلان بالصحف القومية، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من الأندية الرياضية والاجتماعية لمنحهم تلك المهلة.

منح مهلة للأندية لاستخراج التراخيص وتنفيذ المنشآت

وأوضح غنيم أنه يتم منح المهلة شريطة سداد كافة المستحقات المالية قبل منح المهلة، وفي حال سابقة منح النوادي الرياضية والاجتماعية مهلة عامين وفقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلسته 93 و94، يتم منحها مهلة عام آخر شريطة أن يكون قد تم تنفيذ نسبة 35 % من المشروع على الأقل.

الإسكان: حريصون على توفير الأنشطة الرياضية بالمدن الجديدة

وأكد أنّ منح المهلة يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمدن الجديدة، نظرا لما تمثله من متنفس لسكانها، كما أنها تشكل عامل جذب لزيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.