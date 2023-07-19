«الإسكان» تستعد لطرح وحدات سكنية متنوعة في المدن الجديدة خلال أيام

قالت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لـ«الوطن»، إنّ الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُعد الآن لطرح حزمة متنوعة من الوحدات السكنية المتنوعة، تضم وحدات سور مجرى العيون لأول مرة، والعلمين الجديدة، ورشيد والمنصورة الجديدة.

وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز ملامح الطرح الجديد، وهي كالتالي:

1 - الطرح الجديد لوحدات الإسكان، تناسب جميع شرائح المجتمع، وتلبي شرائح الدخل المختلفة، وتضم وحدات سكنية شاطئية، وأخرى بالقاهرة التاريخية.

تفاصيل أضخم طرح لوحدات الإسكان المميز

2 - الوحدات المتوقع طرحها خلال أيام، تشطيب سوبر لوكس، وجاهزة للتسليم، بمساحات متنوعة تبدأ من 95 مترا مربعا، وتصل إلى 170 مترا.

3 - الإعلان عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد، من خلال كراسة الشروط والمواصفات، ببنوك الإسكان والتعمير، والوحدات متاحة لجميع المصريين.

4 - الوحدات الجاري طرحها بمشروعات «صواري، وسور مجرى العيون، وسكن مصر، والإسكان المتميز ذات الطابع الساحلى بالمنصورة ورشيد والعلمين الجديدة» وتقع بمدن «المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، رشيد الجديدة، والقاهرة التاريخية».

رشيد والمنصورة والعلمين الجديدة ضمن الطرح المقبل

5 - الطرح الجديد سيتضمن طرح وحدات الحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، ممثلة في «مدينتي».

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت تنفيذ 44 عمارة ضمن مشروع سكن مصر، وجارٍ تنفيذ 564 وحدة سكنية عبارة عن 25 عمارة بالإسكان الساحلي المتميز، بمدينة رشيد الجديدة، بنسبة إنجاز متقدمة، وتقع مدينة رشيد الجديدة بموقع متميز من بداية مصب فرع رشيد، بينما تمتد غربا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، كما تتمتع المدينة بواجهة شاطئية بطول نحو 10 كيلومترات مربعة بساحل البحر المتوسط.

يذكر أنّ التجمع العمراني «غرب كارفور» والمعروف إعلاميًا بمشروع «صواري» يجري تنفيذه على مساحة 419.74 فدان، وتهدُف الإسكان لإتاحة مختلف أنماط الإسكان وخدمات استثمارية متنوعة، لتلبية احتياجات المواطنين وكل شرائح المجتمع .

مشروع أبراج «صواري»

ويضم مشروع أبراج صواري 3068 وحدة سكنية متنوعة المساحات، على مساحة 60 فدانًا ضمن المرحلة الأولى من المنطقة بمساحة 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكني «إسكان فاخر» تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترًا، بينما يقام مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانًا، وجارٍ تنفيذ المرافق وشبكة الطرق لتُصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تشطيب الوحدات تمهيدًا لتسليمها للملاك.