لأول مرة بالجامعات.. «جنوب الوادي» تناقش منح الخريجين شهادة مهارية

انعقد مجلس عمداء جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الجامعة، وذلك لمناقشة مشروع بناء سجل مهاري إلكتروني لطلاب الجامعة تحت شعار «خريجي جنوب الوادي متميزين بمهارات حياتية وأكاديمية»، وهو ما يحدث لأول مرة في الجامعات المصرية.

سجل مهاري لطلاب جامعة جنوب الوادي

وبحسب البيان الصحفي، أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن المشروع يهدف إلى بناء سجل مهاري إلكتروني لطلاب جامعة جنوب الوادي، بحيث يستطيع الطالب أن يسجل عليه جميع الإنجازات والتدريبات والأنشطة غير الأكاديمية التي شارك فيها والجوائز التي حصل عليها أثناء دراسته بالجامعة، وذلك من خلال صلاحية دخول معينة على النظام الإلكتروني.

زيادة فرص توظيف خريجي جامعة جنوب الوادي

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تحدد في نهاية الفترة الدراسية التدريبات والأنشطة والجوائز التي يمكن أن تعتمد لديها بناء على معايير محددة، وتمنح الخريج شهادة غير أكاديمية بهذا السجل المهاري علاوة على الشهادة الأكاديمية العادية، وبالتالي تزيد فرص توظيف خريجي جامعة جنوب الوادي لحصولهم على شهادات إضافية معتمدة من الجامعة، خلاف خريجي بقية الجامعات، وأيضاً يشجع هذا النظام الطلاب على تنمية مهاراتهم الذاتية من أجل حصولهم على هذه الشهادة الإضافية.