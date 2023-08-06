تجهيز معامل تنسيق جامعة جنوب الوادي بالغردقة لاستقبال طلاب الثانوية العامة

كشف الدكتور محفوظ عبدالستار، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لفرع الغردقة، عن تخصيص 20 جهاز كمبيوتر في معمل التطوير بكلية التربية بالغردقة، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيا.

تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

وشهد معمل التطوير بكلية التربية بالغردقة، اليوم الأحد، إقبالا من طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة لليوم الثاني، لتسجيل رغباتهم، وكان في استقبالهم نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة، حرصا على تسجيل بيانات الطلاب بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني للتنسيق، كما تم تخصيص 20 جهازا لمساعدة طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة لتسجيل الرغبات، وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى

وكانت وزارة التعليم العالي حددت تنسيق المرحلة الأولى لطلبة الثانوية العامة كالتالي:

- الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر.

- الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

- الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.