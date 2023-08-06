الشبورة تغطي سماء مرسى مطروح.. والمصطافون يهربون من الحر إلى الشواطئ

حاصرت شبورة كثيفة مدينة مرسى مطروح وانتشرت في سماء المدينة الساحلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وهرب المصطافون من حرارة الجو إلى شواطئ المدينة للاستمتاع بالأجواء اللطيفة.

رواد مطروح يستمتعون بالشواطئ

وشهد أحد شاطئ شرق مدينة مرسى مطروح، نزول المصطافين إلى البلاج مبكرا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، حسب ما ذكره عبدالرحمن صالح، أحد العاملين بالشاطئ، لـ«الوطن»، حيث يستمتع عشاق مطروح بالبحر في الساعات المبكرة، قبل سطوع الشمس، ويحرصون على الخروج منه قبل الظهيرة.

الشبورة تضرب مرسى مطروح والساحل الشمالي

وضربت الشبورة الكثيفة مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي حتى الإسكندرية، وتسببت في حجب ظهور الشمس لفترة طويلة، مع قلة الرؤيا على كورنيش المدينة الساحلية، والطرق الداخلية والخارجية التي تربط بين مرسي مطروح والعلمين والإسكندرية شرقا، ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم غربا، في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة اليوم.

زحام في مصيف مرسى مطروح

وأكد محافظ مطروح اللواء، خالد شعيب، أن هناك زحام شديد خلال هذه الأيام، في مرسى مطروح وإقبال غير عادي على المصيف، وتوفير جميع الخدمات لجميع رواد مطروح من المصريين والأجانب والذين يفضلون الاستمتاع بالمصيف في محافظة مطروح، وجرى رفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، وزيادة سيارات الإسعاف على الطرق، وزيادة المعروض من المواد الغذائية في الأسواق المختلفة، وتشكيل غرفة عمليات في المحافظة ومجالس المدن لتلقي الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين.