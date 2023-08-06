ارتفاع مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات.. والمكاسب السوقية 3 مليارات جنيه

شهدت بداية تداولات جلسة اليوم في سوق المال، ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.37% إلى مستوى 17516.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.21% عند مستوى 3532.97 نقطة، وسط مكاسب سوقية نحو 3 مليارات جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.

ارتفاع مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.38%، في بداية التداولات عند مستوى 5216.35 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداول

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية، نحو 432.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 153.5 مليون سهم عبر تنفيذ 12.742 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية 1.187 تريليون جنيه، بمكاسب 3 مليارات جنيه، وفقًا لأخبار البورصة المصرية.