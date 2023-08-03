مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة «خاص» المرحلة الأولى.. إليك التفاصيل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،أن الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2023 علمي رياضة «خاص» المرحلة الأولى، ستكون خلال أيام قليلة، وذلك تزامنًا مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لخريجى الثانوية العامة 2023، بدءًا من يوم السبت المقبل، لافتة إلى أنه سيتم الكشف عن الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2023 علمي رياضة «خاص»، عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة المقبل.

إعلان تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة خاص المرحلة الأولى

أشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه من المقرر إعلان تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة خاص المرحلة الأولى، عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الذى يتم عقده بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الجامعات الحكومية، وفقا للقواعد وكذلك الضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالحدود الدنيا وتنسيق الجاتمعات الخاصة.

الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2022 علمي رياضة في الجامعات الخاصة

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2022 علمي رياضة في الجامعات الخاصة 2022، لكي يسترشد به طلاب شعبة علمي رياضة كما يلي:

- كليات الهندسة 68%

- كليات الزراعة 55%

- كليات العلوم الأساسية 55%ث

- كليات التكنولوجيا الحيوية 55%

- كليات الحاسبات 62%

- كليات الإدارة والاقتصاد 55%

- كليات الفنون التطبيقية 55%

- كليات العلوم السنيمائية 55%

- كليات العلوم السياسية 55%

- كليات الفنون التطبيقية 55%

- كليات العلوم السنيمائية 55%

- كليات الزراعات الصحراوية 55%

- كليات الآداب 55%

- كليات التربية 55%

- كليات اللغات والترجمة 55%

- كليات الآثار 55%

- كليات الحقوق والدراسات القانونية 55%