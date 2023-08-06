«خالد» يحصل على الثانوية العامة في عمر 52 عاما: أحلم بالدكتوراه (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خالد محمد أكبر طالب حصل على شهادة الثانوية العامة بعمر 52 سنة».

وبحسب التقرير،أصرّ «خالد» على استكمال تعليمه في ذلك العمر المتقدم، واجتياز مرحلة الثانوية العامة، وخاض ماراثون الامتحانات حتى حصل على 54% الذي اعتبره إنجازا ونجاحا لإصراره على الحصول على الشهادة الثانوية ودخول المرحلة الجامعية.

استكمال الدراسة الجامعية في كلية التربية النوعية

حلم جديد يستهدفه خالد محمد بعدما اجتاز المرحلة الثانوية، وهو استكمال دراسته الجامعية في كلية التربية النوعية واقترب من تحقيق رغبته بعد فتح التنسيق وأداء اختبارات القدرات بالكلية، خاصة أن طموحه غير متوقف ويأمل في أن يكمل بعد ذلك مرحلة الماجستير والدكتوراه.

وقال خالد محمد في مداخلة هاتفية بالبرنامج، «حلم حياتي منذ الصغر هو إكمال تعليمي، ولكن الظروف لم تكن في صالحي، وكنت أعمل في مصنع للنسيج اليدوي، وبعدها اتجهت للتعليم وبدأت من شهادة محو الأمية، ثم قدمت على المرحلة الإعدادية وحصلت على الشهادة الإعدادية في عام 2016، واتجهت إلى الثانوية العامة وحصلت على الشهادة».

«خالد»: زملائي شجعوني على استكمال تعليمي

وأضاف، «زملائي في العمل شجعوني على أن أستمر في تعليمي، ومنحوني دافعا معنويا قويا، كما شجعني عميد الكلية التي أعمل فيها، بالإضافة إلى بعض الأستاذة، ولكن كثيرين سخروا مني وقالوا بعد ما شاب ودوه الكتاب ولكنني لم ألتفت لهم».