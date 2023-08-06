بالأسماء.. تعيين قيادات جديدة في المستشفيات الجامعية بالمنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عدة قرارات لتطوير نظم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتحسين سير العمل، وشملت تولي الدكتور محمد إسماعيل حافظ، مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون السلامة والصحة المهنية، والدكتورة هند محمد مؤنس، مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون الأطباء والتدريب، والدكتور محمد طارق عبد القادر، مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون العلاج بأجر والتعاقدات والمبادرات الرئاسية، والدكتور أحمد راضي عطا الله، مساعداً للمدير التنفيذي للمستشفيات لشئون التجهيزات والإنشاءات.

تعيين قيادات جديدة للمستشفيات الجامعية

وشملت قرارات رئيس جامعة المنيا، تعيين الدكتور أحمد نادي صالح السيد الشويخ، الأستاذ المساعد بقسم جراحة العظام بكلية الطب بالجامعة، مديرا عاما للمستشفى الجامعي الثلاثي، والدكتور أحمد محمد كمال الشافعي، الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بالجامعة، مديرا عاما لوحدة طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي الثلاثي، وعلاء أحمد السيد مديرا عاما للمستشفى الجامعي الرئيسي، وحسن مختار الشوربجي نائبا لمدير المستشفى الجامعي الرئيسي لشئون العنايات، ومصطفى محمود عبد النعيم نائباً لمدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور عبد الله يونس عبد الله نائباً لمدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور مؤمن محمد محمد حسن مديراً عاماً لمستشفى النساء والتوليد والأطفال، وأحمد حسني أحمد عبد الباقي نائباً لمدير عام مستشفى النساء والأطفال، والدكتور محمد صلاح عبد الحميد نائباً لمدير عام مستشفى النساء والأطفال، ومحمد جمال سيد حسانين قائما بأعمال مدير عام مستشفى الكلى والمسالك البولية، وأسامة نادي محمد نائباً لمدير عام مستشفى الكلى والمسالك، ومصطفى أحمد السيد مديراً عاماً لمستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي.

وتضمنت التعييات أيضا، أسعد عبد الرحمن عبد العزيز نائباً لمدير عام مستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي، محمد ممدوح صديق نائباً لمدير عام مستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي، مينا مكرم هندي بطرس نائباً لمدير عام مستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي، أحمد فتحي ماضي قائما بأعمال مدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر ومشرفا على مكافحة العدوى، محمد خالد علي حسن نائباً لمدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر، أحمد محمد فرغلي نائباً لمدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر، وطارق عبد المنعم عبد الظاهر مديراً لوحدة الاستقبال والطوارئ، مصطفى محمد عبد الغنى نائباً لمدير وحدة الاستقبال والطوارئ.

وشمات القرارات تعيين أحمد عبد الرحمن عبد العزيز الأستاذ المساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بالجامعة للقيام بأعمال مدير إدارة الشئون الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، والدكتورة نجلاء مكرم فرج الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجي الإكلينيكي بكلية الطب بالجامعة للقيام بأعمال مدير وحدات الجودة والاعتماد بالمستشفيات الجامعية.

الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بوضع الضوابط ورسم السياسات العامة طبقاً لمعايير الجودة المتعارف عليها عالمياً، فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية، والتي تضمن التكامل والتنسيق والتعاون فيما بينها، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية وتقليل قوائم الانتظار للمرضى، وتنفيذ سياسات تحسين الخدمات المقدمة والغايات الوظيفية التي تم التكليف بها.