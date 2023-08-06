«الهجرة» تبدأ تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع

بدأت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، تفعيل نظام العمل عن بُعد «online»، على أن يطبق القرار يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجاري، في ضوء قرار مجلس الوزراء ببدء عمل بعض الموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

تطبيق العمل من المنزل في وزارة الهجرة

ووجّهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بتفعيل عدد من الإجراءات لتطبيق نظام العمل من المنزل لجميع العاملين في الوزارة يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، تمثلت في أن يوزّع مساعدو الوزير، المهام على جميع العاملين في الإدارات المتخصصة تحت إشرافهم، ومتابعة تنفيذ المهام ومراجعتها.

تقرير المهام

كما وجّهت الوزيرة، بإعداد تقرير عن المهام التي يتم إنجازها خلال يوم الأحد من كل أسبوع، ورفعها للعرض عليها.

وتابعت الوزيرة، أنّ وحدة الشكاوى في وزارة الهجرة، ستستمر في العمل بكامل طاقتها طوال فترة تطبيق القرار، كما سيتم استقبال شكاوى واستفسارات المصريين في الخارج والعمل على حلها، وذلك عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك، من أرقام وبريد إلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، على مدار الساعة.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى ضرورة الالتزام واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية، بما لا يخل بسير وانتظام العمل.